ПОЛИТИКА
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Instagram уходит из политики
Нововведения в алгоритмах Instagram и Threads заблокируют рекомендацию политического и новостного контента
Instagram уходит из политики
Instagram / Photo: Reuters
12 февраля 2024 г.

Meta, материнская компания Instagram и Threads, объявила о значительных изменениях в своих алгоритмах рекомендаций. Компания стремится уменьшить количество политического контента, который видят пользователи.

Ранее существовала аналогичная политика для контента в разделе Reels, гарантирующая, что политические публикации из аккаунтов, на которые у пользователя нет подписки, не будут появляться в рекомендуемых лентах.

Теперь эта политика расширяется и охватывает как другие разделы в Instagram, так и Threads. По словам главы Instagram Адама Моссери, цель состоит в том, чтобы «уважать желание каждого человека видеть политический контент», при этом предлагая возможность его искать.

Пользователи, которые по-прежнему заинтересованы в просмотре политического контента, могут отключить ограничение через настройки своей учетной записи. Контент от аккаунтов, на которые подписка уже совершена, не будет затронут нововведением.

Профессиональные аккаунты могут использовать раздел настроек «Состояние аккаунта», чтобы проверить, как их привычки публиковать политическую информацию влияют на их право на рекомендации. Кроме того, они смогут оспаривать решения, принятые Instagram в отношении их открытости рекомендациям.

Meta приняла решение о сокращении распространения новостей и политических материалов на своих платформах, что стало частью новой политики компании. По результатам внутренних исследований, интерес пользователей США к такому роду контента на Facebook составляет менее 3%. Адам Моссери ранее отмечал, что низкий уровень вовлеченности в новостной и политический контент не оправдывает потенциальный риск негативных последствий, особенно в контексте предстоящих президентских выборов в США.

ИСТОЧНИК:Reuters
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