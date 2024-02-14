За проведение импичмента Майоркасу проголосовало 214 законодателей, 213 высказались против.

Американские СМИ отмечают, что республиканцам удалось добиться поддержки резолюции об импичменте благодаря возвращению лидера большинства в палате представителей Стива Скализа, который пропустил голосование на прошлой неделе из-за лечения рака крови.

Однако ожидается, что сенат, где доминируют демократы, не поддержит импичмент Майоркасу.

На прошлой неделе палата представителей не смогла объявить импичмент главе МВБ. Тогда против высказались 216 законодателей, а за — 214.

Ранее, после продолжительных дебатов, комитет по внутренней безопасности рекомендовал рассмотреть две статьи об импичменте Майоркасу.

В этих статьях говорится о том, что министр не соблюдал федеральные иммиграционные законы на фоне рекордного роста нелегальной иммиграции, а также подорвал доверие общества заявлениями о безопасности границы между США и Мексикой. Такие обвинения против члена кабинета выдвинуты впервые за почти 150 лет.

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев палаты представителей в играх ради политической выгоды за поддержку резолюции об импичменте.

«История не будет благосклонно относиться к республиканцам палаты представителей за их вопиющий неконституционный партийный акт с целью вести мелкие политические игры, мишенью которого стал почетный государственный служащий», — говорится в заявлении Белого дома.