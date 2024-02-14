Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники.

«В израильском кабинете министров существует единодушное мнение о необходимости избежать попадания помощи в руки ХАМАС, и я принимаю меры, чтобы это обеспечить», — цитирует издание слова министра.

По данным, полученным от официальных лиц из США и Израиля, Смотрич приостановил отправку муки, когда узнал, что она предназначалась для БАПОР. Он дал приказ израильской таможенной службе задержать груз до тех пор, пока не будет установлен новый получатель.

Представитель офиса министра Смотрича подтвердил эту информацию. По данным портала, министр финансов согласовал этот шаг с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и попросил чиновников разработать новый механизм доставки, который исключит возможность поступления муки в руки ХАМАС.

Официальные лица США выразили свое недовольство, считая это нарушением обязательств, которые Нетаньяху лично дал президенту США Джо Байдену несколько недель назад.

Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США, на ежедневном брифинге во вторник отметил, что мука из США является ключевым источником продовольствия для более 1,5 млн палестинцев в Газе. Он подчеркнул важность надлежащей доставки груза в Газу.

Ранее Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в причастности к операции ХАМАС 7 октября прошлого года. В ответ агентство заявило о начале расследования в отношении нескольких сотрудников.