Ведущий кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ, входит в правящую коалицию) на выборах в Европарламент Катарина Барли призвала ЕС создать собственный ядерный арсенал для защиты Евросоюза вне зависимости от того, кто управляет США.

В интервью Der Tagesspiegel Барли поставила под сомнение надежность возглавляемой США ядерной защиты Европы на фоне текущих дебатов о способности ЕС защитить себя без помощи Вашингтона.

«Учитывая последние заявления Дональда Трампа, на [такую защиту] больше нельзя полагаться», — отметила Барли.

Заявление депутата прозвучало на фоне слов экс-президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО не заслуживают защиты, если они не смогли выполнить свои обязательства по расходам.

Ранее Трамп заявил, что «‎‎готов обратиться к России», чтобы та делала все, что она, черт возьми, захочет» с любой страной-членом НАТО, которая не соблюдает руководящие принципы расходов на оборону. Политик также уточнил: он не будет соблюдать пункт о коллективной обороне альянса в случае переизбрания.

«НАТО было развалено, пока я не пришел», — сказал Трамп на митинге в Южной Каролине 10 февраля. — «Я сказал: "Все будут платить". Они сказали: "Ну, если мы не заплатим, вы все равно будете нас защищать? Я сказал: "Точно нет". Они не могли поверить в этот ответ».

В настоящее время ядерный арсенал Европы находится в ведении НАТО, а это означает, что ЕС практически полностью полагается на защиту ядерного арсенала США. Свои ядерные силы в Европе есть только у Великобритании и Франции. В Германии размещена часть ядерного запаса США, но она не принадлежит ФРГ.

Утверждение депутата Барли о том, что ЕС необходимо обрести собственные ядерные боеголовки, вызвало негативную реакцию практически у всего политического спектра Германии. Немецкий депутат Ральф Штегнер, однопартиец Барли, заявил, что идея ядерного вооружения ЕС «опасна и безответственна».

«Мы не должны ни действовать так, как если бы Трамп уже был избран, ни так, как будто мы теперь можем взять на себя роль США», — добавил политик.