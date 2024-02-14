«Вооруженные Силы Украины совместно с подразделениями Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили большой десантный корабль оккупантов «Цезарь Куников»», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что корабль был атакован, находясь в территориальных водах Украины, близ Алупки.

Москва воздержалась от комментариев по этому поводу.

Ранее российское Министерство обороны сообщило об «отбитой» атаке беспилотников. По данным ведомства, было перехвачено и уничтожено девять украинских беспилотников: два над Белгородской, один над Воронежской областью и шесть над Черным морем.

Позднее появилась информация о том, что российский большой десантный корабль был атакован в Черном море. Согласно этим данным, взрывы начались вблизи Алупки после шести часов утра. Местные жители утверждают, что на корабле прозвучала тревога, после чего последовали взрывы.

«Цезарь Куников» является одним из крупнейших российских десантных кораблей. Он был построен в 1986 году на верфи в Гданьске по проекту 775. Корабль способен перевозить до десяти единиц техники и более 300 десантников. Экипаж — 87 человек.

Данный корабль принимал участие в вооруженном конфликте между Россией и Грузией в 2008 году, обеспечивал российскую группировку в Сирии и участвовал в российской операции в Украине.

В 2022 году «Цезарь Куников» был поврежден ракетным ударом со стороны Вооруженных сил Украины в порту украинского города Бердянска.