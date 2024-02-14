Данные экзитполов показывают, что у Субианто — 59,2% голосов. На втором месте бывший губернатор Джакарты Анис Басведан с 24,2% голосов, на третьем — бывший губернатор Центральной Явы Ганджар Праново с 16,9% голосов.

Полный подсчет голосов и их официальное оглашение может занять до 35 дней.

Чтобы одержать победу, кандидатам необходимо получить 50% голосов в первом туре.

Если ни один из них не сможет достичь этого показателя, то между двумя кандидатами, которые имеют наиболее высокие показатели, будет проведен второй тур. В случае его назначения, он состоится 26 июня.

Индонезия занимает четвертое место в мире по численности населения. Проголосовать могли более 204 млн человек. Аналитики считают, что молодые избиратели определяли исход голосования в этом году. Они составляют больше половины тех, кто имеет право голоса.

Новый лидер вступит в должность президента 20 октября, после чего в течение двух недель будет сформирован кабинет министров.