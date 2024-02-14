Управление по связям администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провело в Каире круглый стол на тему «Будущее отношений Турции и Египта: региональные развития и испытания». Встреча приурочена визиту президента Турции в Египет.

В мероприятии, также посвященном здравоохранению и гуманитарной помощи Палестине, приняли участие заместитель главы управления по связям администрации президента Турции, профессор Чагатай Оздемир, академики, представители государственных органов, исследователи и представители неправительственных организаций.

Участники обсудили стратегии сотрудничества между Анкарой и Каиром в области улучшения здравоохранения и предоставления гуманитарной помощи в Газе, а также дипломатические усилия и проекты, направленные на развитие сотрудничества в этой области.

Кроме того, обсуждались механизмы сотрудничества двух стран для обеспечения стабильности в регионе и отношений между Турцией и Египтом.

Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил: «граница Газы с Египтом, за исключением границы (эксклава) с Израилем, — единственный канал связи Газы с внешним миром».

По его словам, в этом контексте Египет играет «крайне важную роль в доставке гуманитарной помощи в Газу и в посредничестве в этом направлении».

«Текущие обстоятельства делают необходимым и обязательным сотрудничество двух важных региональных стран, Турции и Египта, которые придают большое значение доставке гуманитарной помощи народу Палестины», — подчеркнул Алтун.

Глава управления в письменном сообщении участникам встречи подчеркнул важность проведения мероприятия по вопросам Палестины в Каире.

Чиновник указал на то, что как для региона, так и для мусульманского мира, одна из самых важных проблем в последние месяцы — положение палестинцев в Газе в условиях беспощадных атак Израиля. Он отметил, что с 7 октября израильские военные убили по меньшей мере 28 064 палестинцев, включая 12 000 детей и 8 190 женщин. Свыше 67 тыс. человек получили ранения.

Алтун подчеркнул: палестинцы, бежавшие от бомбардировок Израиля, теперь вынуждены бороться с голодом, холодом и эпидемиями. К разрушениям, вызванным войной, добавился еще и масштабный гуманитарный кризис.

Кроме того, глава управления обратил внимание на то, что Анкара поддерживает палестинцев с 7 октября. Турция проводит различные проекты по улучшению здравоохранения и предоставлению гуманитарной помощи в Газе, помимо своих политических и дипломатических усилий. В частности, Анкара предоставляет медицинское оборудование и лекарства для больниц в Газе, отправляет гуманитарные материалы, поддерживает обучение медицинского персонала и реализует проекты по укреплению здравоохранения в секторе. Алтун также сообщил, что за последние четыре месяца сотни больных и сопровождающих их лиц из Газы были доставлены в Турцию для продолжения лечения.

Чиновник указал на особую роль и позицию Египта в отношении помощи Палестине.

Тем временем, согласно заявлению Агентства ООН по ближневосточным вопросам (UNRWA), с 24 января в Газу ежедневно въезжает менее 200 грузовиков с гуманитарной помощью. Такие ограниченные завозы помощи вызвали критику со стороны президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Египетский лидер в своем заявлении от 24 января справедливо указал: «Раньше мы отправляли в Газу 600 грузовиков в день. Но в последние два-три дня мы не можем отправить более 200-220 грузовиков в день. Как люди в Газе выживают?» Президент ас-Сиси также отметил, что граница с Египтом открыта круглосуточно, а задержки происходят со стороны Израиля. «Из этого следует, что текущие обстоятельства делают необходимым и обязательным сотрудничество двух важных региональных стран, Турции и Египта, которые придают большое значение доставке гуманитарной помощи народу Палестины», — подчеркнул Алтун.