ПОЛИТИКА
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Правительство Польши прослушивало политиков через израильскую программу
Премьер-министр Дональд Туск обвинил своего предшественника на этом посту в незаконном использовании шпионского ПО для слежки за оппозицией
Правительство Польши прослушивало политиков через израильскую программу
Reuters / Reuters
14 февраля 2024 г.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предыдущее правительство Матеуша Моравецкого широко и незаконно использовало израильскую шпионскую программу Pegasus. Политик заверил, что у него есть документация, доказывающая, что государственные власти таким образом прослушивали «очень длинный» список политиков.

Программа Pegasus предоставляет доступ к экрану мобильного устройства жертвы, позволяя извлекать пароли, фотографии, сообщения, контакты и истории просмотра, а также активировать микрофон и камеру для прослушки в реальном времени. При этом программа устанавливается без ведома и участия владельца — фактически она скачивается в фоновом режиме без уведомлений.

Израильский разработчик ПО компания NSO утверждает, что не продает программу частным лицам, чтобы «избежать злоупотреблений‎»‎. Однако фирма призналась, что поставляет это ПО для государственных игроков, включая правительства ряда стран.

Премьер-министр Туск заявил, что попросил министра юстиции и генерального прокурора предоставить президенту Польши Анджею Дуде документы, которые «подтверждают 100% покупку и использование Pegasus законным и незаконным образом». Президент пока никак публично не отреагировал на эти обвинения в адрес предыдущего правительства Польши.

Туск занял премьерское кресло в декабре прошлого года после того, как в октябре ему удалось сколотить широкий центристский альянс. Его победа положила конец восьми годам правления Партии закона и справедливости (ПиС) — правопопулистской партии, которую ЕС неоднократно обвинял в разрушении демократических норм.

Новый состав парламента Польши в феврале создал специальную комиссию для расследования, кто использовал Pegasus и против кого.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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