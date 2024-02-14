Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предыдущее правительство Матеуша Моравецкого широко и незаконно использовало израильскую шпионскую программу Pegasus. Политик заверил, что у него есть документация, доказывающая, что государственные власти таким образом прослушивали «очень длинный» список политиков.
Программа Pegasus предоставляет доступ к экрану мобильного устройства жертвы, позволяя извлекать пароли, фотографии, сообщения, контакты и истории просмотра, а также активировать микрофон и камеру для прослушки в реальном времени. При этом программа устанавливается без ведома и участия владельца — фактически она скачивается в фоновом режиме без уведомлений.
Израильский разработчик ПО компания NSO утверждает, что не продает программу частным лицам, чтобы «избежать злоупотреблений». Однако фирма призналась, что поставляет это ПО для государственных игроков, включая правительства ряда стран.
Премьер-министр Туск заявил, что попросил министра юстиции и генерального прокурора предоставить президенту Польши Анджею Дуде документы, которые «подтверждают 100% покупку и использование Pegasus законным и незаконным образом». Президент пока никак публично не отреагировал на эти обвинения в адрес предыдущего правительства Польши.
Туск занял премьерское кресло в декабре прошлого года после того, как в октябре ему удалось сколотить широкий центристский альянс. Его победа положила конец восьми годам правления Партии закона и справедливости (ПиС) — правопопулистской партии, которую ЕС неоднократно обвинял в разрушении демократических норм.
Новый состав парламента Польши в феврале создал специальную комиссию для расследования, кто использовал Pegasus и против кого.