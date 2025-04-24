Кремль требует немедленного вывода украинских войск из административных границ четырех оккупированных территорий — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Только тогда, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, военные действия «мгновенно прекратятся».

В интервью французскому изданию Le Point Песков заявил: «Мы добьемся своих целей. Миром или войной».

Пока РФ контролирует порядка 98% Луганской области, около 70% Донецкой и менее 60% Запорожской и Херсонской областей. Москва оккупировала эти регионы в 2022 году и включила в свой состав, несмотря на протест международного сообщества и Украины. Теперь же Кремль требует от Киева отдать эти области в их административных границах — то есть даже те их части, которые не заняли российские войска.

Песков добавил: Москва считает контроль над четырьмя регионами частью российской Конституции. Поэтому этот вопрос для РФ «не обсуждается».

Спикер Кремля также назвал возможное вступление Украины в НАТО угрозой безопасности.

«Мы требуем нейтрального статуса Украины и признания новых границ», — подчеркнул чиновник. Песков отметил, что Москва не настаивает на отставке Владимира Зеленского, но считает его власть нелегитимной. Любые соглашения, подписанные им, Россия может не признать.

Одновременно с этим растет давление со стороны США. Президент Дональд Трамп обвинил Зеленского в срыве мирных переговоров. В социальной сети Truth Social он заявил, что соглашение «почти готово», но отказ Киева признать Крым российским «только затягивает войну».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс озвучил американское предложение, которое немного лучше, чем требования Кремля: заморозить линию фронта и зафиксировать текущие границы. Он признал, что обе стороны должны «пожертвовать частью территории».

Киев отверг такую позицию. Зеленский заявил: «Крым — это Украина. Тут не о чем говорить».



