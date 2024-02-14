Парижский апелляционный суд подтвердил прежде вынесенное решение, признавшее экс-президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании предвыборной кампании. Речь идет о его неудачной попытке переизбраться на второй срок в 2012 году. Адвокаты заявили, что доведут дело до высшего суда Франции.

Суд приговорил Саркози к году тюремного заключения. Половина этого срока — условная и может быть отбыта с ношением электронного браслета. Первоначально вердикт о виновности Николя Саркози был вынесен в 2021 году. Из-за продолжающегося процесса апелляции исполнение приговора приостановлено.

Адвокат Саркози, Венсан Дери, резко критиковал решение суда и вновь заявил о невиновности своего клиента. Дери подтвердил, что их следующим шагом станет передача дела в Кассационный суд.

Кассационный суд, высший суд Франции, в первую очередь оценивает правильное применение закона, а не обстоятельства дела. Апелляции этой стадии предполагают длительные юридические процедуры, которые могут занять годы.

Саркози отказался от комментариев журналистам.

В центре обвинений — утверждения о том, что партия Саркози, Les Républicains (ранее UMP), сотрудничала с пиар-фирмой Bygmalion, чтобы скрыть фактические расходы на кампанию 2012 года. Роскошно оформленные мероприятия заметно отличались от традиционных для Франции форм политической кампании.

Французские законы строго ограничивают такие расходы. По оценкам прокуроров, расходы на кампанию Саркози в 2012 году составили 42,8 млн евро (около 45,9 миллиона долларов США), что почти вдвое превышает установленный законом предел.

Позиция защиты Саркози в том, что он не выбирал поставщиков услуг и не утверждал счета или сметы, поэтому не несет за это ответственности.

Несмотря на многочисленные судебные процессы и расследования, связанные с финансированием той кампании, Саркози продолжает оказывать влияние как видная фигура в консервативных политических кругах. Известно, что он поддерживает дружеские отношения с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном.