В Милли Меджлисе Азербайджана состоялась инаугурация президента Ильхама Алиева, одержавшего победу на внеочередных выборах. На мероприятии присутствовали члены правительства, законодательных органов и семья главы государства. Алиев принял присягу, положив руку на Конституцию Азербайджана. «При осуществлении полномочий президента Азербайджанской Республики клянусь, что буду следовать Конституции Азербайджанской Республики, защищать независимость и территориальную целостность государства, достойно служить народу», — произнес президент, после чего, положа руку на Коран, продолжил: «Клянусь, что буду верен национальным нравственным ценностям и традициям, созданным азербайджанским народом на протяжении веков». По данным азербайджанской избирательной комиссии, Ильхам Алиев одержал победу с 92,12% голосов. Такой высокий результат стал достижим, в том числе, благодаря победе Азербайджана в 44-дневной войне, по результатам которой были возвращены территории, находившиеся под оккупацией Армении с начала 1990-х годов. После клятвы президент Азербайджана произнес речь, в которой поблагодарил азербайджанский народ за оказанное ему доверие и призвал почтить память павших за родину героев. «Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Сегодня мы живем и строим в свободном Карабахе благодаря храбрости, самоотверженности и героизму этих людей и десятков тысяч азербайджанских юношей и девушек. Строим, создаем и восстанавливаем наши города и села как народ, восстановивший свою территориальную целостность, свое достоинство», — сказал президент страны. Он добавил, что смотрит с оптимизмом и воодушевлением в будущее страны и народа: «А теперь начинается новая эпоха. Мы вступаем в нее с чистой совестью и гордо поднятой головой. Я не сомневаюсь, что этот период будет отмечен великими достижениями, поскольку история последних лет показывает, что все задачи, которые мы перед собой ставили, выполнены. Конечно, в эту эпоху вступил весь Азербайджан». Важным условием освобождения азербайджанских земель от оккупации Алиев назвал самостоятельность Азербайджана, подчеркнув: «…если бы мы зависели от кого-то либо политически, либо экономически, то мы бы никогда не смогли восстановить свою территориальную целостность». Также президент Алиев отдельно высказался о большом значении сотрудничества тюркских государств, которые назвал братскими. Он призвал к консолидации стран тюркского мира по всем направлениям для объединения усилий ради независимости и процветания: «Это большая география, большая территория, большая военная сила, большая экономика, природные ресурсы, транспортные пути, молодое население, растущее население, и мы — народы одного рода, одних корней. Может ли быть единство сильнее этого? Конечно же, нет. Мы должны общими усилиями сделать так, чтобы Организация тюркских государств превратилась в важного актора и центр силы на глобальной арене. Этого мы можем добиться только вместе».