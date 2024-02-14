Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер обнародовал заявление, в котором сообщил о «серьезной угрозе национальной безопасности». Тернер подчеркивает серьезность вопроса.

Источники агентства NBC, знакомые с ситуацией, сообщают, что угроза связана с российским военным потенциалом. Другие источники сообщают, что речь может идти об угрозе, связанной с действиями РФ «в космосе» и возможным размещением там ядерных зарядов.

Президент Байден, как сообщается, активно следит за ситуацией. Он поручил советнику по нацбезопасности Джейку Салливану взаимодействовать с руководством Конгресса. Хотя чиновники Белого дома подтверждают серьезность ситуации, они утверждают, что существуют меры по сдерживанию угрозы без создания массовой паники.

Тернер призвал президента Байдена рассекретить информацию. Он считает, это позволит открыто обсудить возможные варианты действий между Конгрессом, Администрацией и союзниками США. Подробности о природе российской угрозы пока недоступны.

При этом некоторые ключевые фигуры, включая спикера Палаты представителей Майка Джонсона, сторонника Дональда Трампа, призывают общественность не паниковать и заверяют, что ситуация находится под контролем. Сенаторы Марк Уорнер и Марко Рубио, представители Демократической и Республиканской партий соответственно, выпустили совместное заявление:

«Мы продолжаем серьезно следить за этим вопросом и обсуждаем с администрацией соответствующий ответ. Тем временем мы должны проявлять осторожность в отношении потенциального раскрытия источников и методов, которые могут быть ключевыми для сохранения ряда вариантов действий США», — говорится в заявлении.

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан выразил некоторое удивление по поводу открытого заявления Тернера, отметив, что брифинг для двухпартийной группы Конгресса состоится уже скоро. Он отказался поделиться подробностями предстоящей встречи.

При этом Салливан не стал отрицать серьезность ситуации. Он заверил, что президент Байден ставит безопасность Америки на первое место и принимает решительные меры для урегулирования сложившейся ситуации.