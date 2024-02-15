ПОЛИТИКА
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Путин хотел больше «перца»
Российский президент не получил полного удовольствия от интервью с Такером Карлсоном из-за стиля ведения беседы журналистом
Путин хотел больше «перца»
Владимир Путин / Photo: Reuters
15 февраля 2024 г.

Президент России Владимир Путин не получил полного удовлетворения от интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава государства отметил, что стиль ведения беседы Карлсоном не позволил ему дать острые ответы на заданные вопросы. Этими мыслями Путин поделился в интервью с журналистом Павлом Зарубиным.

Владимир Путин сообщил, что Такер Карлсон является «опасным человеком». Однако, по словам Путина, его предположения о том, что Карлсон будет вести себя агрессивно, не оправдались, что и стало причиной его разочарования.

Российский лидер указал, что готовился к более агрессивному стилю вопросов, однако Карлсон предпочел выступить в роли «внимательного слушателя». «Откровенно говоря, полного удовольствия от этого интервью я не получил. (...) Но он шел жестко по своему плану, и он свой план исполнил», — подчеркнул Путин.

Интервью, прошедшее в ночь на 9 февраля, в значительной мере касалось войны в Украине, а также отношений России с США, НАТО и западными странами. При этом дома Карлсона раскритиковали за избегание острых вопросов и открытую поддержку нарратива российского президента во время беседы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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