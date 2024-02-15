Филиппины твердо привержены переговорам по кодексу поведения между Китаем и странами Юго-Восточной Азии для предотвращения конфронтации в Южно-Китайском море. Об этом 15 февраля заявил глава МИД Филиппин Энрике Манало.

Филиппины выдвинули инициативу создать Кодекс поведения еще 20 лет назад, однако стороны перешли к конструктивным переговорам о его создании только в 2017 году. Однако пока прогресса на этом треке мало, в том числе из-за конфликта интересов КНР и ее соседей: Пекин претендует на 90% Южно-Китайского моря, несмотря на то, что это требование неоднократно отклоняли международные арбитражные суды.

По словам главы МИД Филиппин, напряженность в акватории связана не только с соперничеством между сверхдержавами — США и Китаем, — но также с тем, что Филиппины и другие региональные страны имеют законные права и интересы, которые необходимо отстаивать.

«Мы обеспокоены развитием событий в нашей исключительной экономической зоне», — уточнил министр.

Он отметил: соперничество двух больших держав в море не отвечает интересам всех игроков региона, а также «заслоняет здравый смысл‎».

«‎‎‎Действия, которые явно незаконны в международном праве и противоречат уставу ООН, иногда оправдываются под предлогом этого соперничества», — подчеркнул политик.

Он также выразил обеспокоенность по поводу региональной напряженности вокруг соседнего Тайваня и призвал все стороны поддерживать прямые контакты, чтобы избежать прямого военного столкновения.

В прошлом году Филиппины и соседний Китай поссорились из-за споров по определению морских границ. Манила обвинила Пекин в неоднократном совершении агрессивных действий внутри своей исключительной экономической зоны. Китай не согласился с упреками и в ответ заявил, что Филиппины посягают на китайскую зону интересов.

Ссора усилилась в то время, когда Филиппины активизировали оборонительные действия с Соединенными Штатами, включая расширение доступа к своим базам и серии военных учений и патрулирования на море, что раздражает Пекин.

Манало сообщил, что встреча министров обороны и иностранных дел Филиппин и США на высоком уровне в формате «2+2» запланирована, но даты еще не определены.