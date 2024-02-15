Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился своими взглядами на ряд актуальных международных вопросов во время беседы с журналистами на борту самолета.

В ходе общения с прессой Эрдоган выразил удовлетворение по поводу положительных сдвигов в вопросе доставки гуманитарной помощи в Газу. «Мы обсудили пути решения, в частности, с президентом Египта господином Абдель Фаттахом ас-Сиси. Он сказал, что будет продолжено давление на Израиль по этому вопросу», — отметил турецкий лидер.

Президент подчеркнул важность продолжения переговоров как с египетским лидером, так и с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и представителями Соединенных Штатов. Президент Эрдоган также осудил действия Израиля в городе Рафах, назвав их «бесчеловечным действием», ставшим для Израиля обычным делом.

«Мы сказали, что мы не можем пойти на уступки в вопросе безопасности людей. Подумайте, есть ли что-то совместимое с человеческими ценностями, военным правом, международным правом и правами человека в том, чтобы сказать гражданским «идите в этот район, он безопасен» и затем бомбить эту область? Человечество должно услышать этот крик как можно скорее. Молчание об этом геноциде влечет большую ответственность и последствия. История осудит тех, кто закрывал глаза на открытое убийство этих людей. Те, кто ставят подпись под этим геноцидом, уже объявлены виновными перед историей», — заявил турецкий лидер.

По его словам, на Генассамблее ООН удалось достичь изоляции Израиля благодаря усилиям Турции и международного сообщества. Однако, несмотря на это, жестокие атаки продолжаются. Эрдоган выразил сожаление по поводу недостаточной эффективности призывов к миру, особенно из-за позиции Соединенных Штатов.

«Хотя ситуация такова, мы продолжаем работать над достижением прекращения огня и мира, потому что у нас нет другого выхода», — подчеркнул глава государства. Президент Эрдоган также отметил изменение позиции некоторых стран, изначально поддерживавших Израиль, и подчеркнул необходимость дальнейших усилий для достижения устойчивого мира, включая признание независимого палестинского государства.

«Турция защищает не только палестинских братьев, но и права человека, мир, международное право. Турция ясно демонстрирует свою искренность в этом вопросе», — заявил он, добавив, что необходимо изменить «порочную структуру глобальной системы» для предотвращения новых массовых убийств.