ТУРЦИЯ
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F-16 уже на подходе
По данным источников из Министерства обороны Турции, начало реализации сделки по приобретению у США истребителей F-16 запланировано на июнь-июль
F-16 уже на подходе
Photo: Reuters / Reuters
15 февраля 2024 г.

Представитель военного ведомства сообщил, что календарный график закупок предположительно намечен на летний период.

По его словам, Турция ожидает получить необходимые предложения и официальные документы от США до конца февраля.

Источник подчеркнул, что не было предъявлено никаких требований относительно использования приобретенных самолетов и что в настоящее время ведутся переговоры о возможности сборки F-16 на территории Турции.

Процесс окончательного согласования сделки начался после того, как Конгресс США в конце прошлой недели не выразил возражений против продажи Турции истребителей F-16 и комплектов для их модернизации. Сейчас ожидаются контакты между Министерством обороны Турции и производителем истребителей — компанией Lockheed Martin.

Несколько лет назад Турция запросила у США истребители F-16 Block 70, а также комплектующие для их модернизации. Планируется, что будет произведена поставка 40 новых и модернизация 79 существующих машин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил о том, что некоторые члены Конгресса предлагали связать поставки истребителей с одобрением Турцией заявки на вступление Швеции в НАТО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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