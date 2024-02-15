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Израиль пригрозил ударить по Бейруту
В результате ночного удара ВВС Израиля по Набатии (Южный Ливан) были убиты Али Аль Дебс, один из ведущих командиров элитного подразделения «Хезболлы» - «Радван», его заместитель Хасан Ибрагим Иса, а также еще один боец шиитской группировки
Израиль пригрозил ударить по Бейруту
Жертвы нападения Израиля на Набатию (Ливан) / Фото: Reuters / Others
15 февраля 2024 г.

Ливанские СМИ сообщают о смерти вместе с Аль Дебсом и его заместителем пятерых гражданских лиц из Набатии, включая всю семью Баржауи — Хусейна Баржауи, его двух дочерей, сестру и внука.

По информации газеты «Ан-Нахар», Аль Дебс уже второй раз стал целью израильского нападения. Источник в ливанских спецслужбах сообщил, что Аль Дебс получил ранения во время рейда израильской армии в Набатии 8 февраля.

В ответ на действия Израиля «Хезболла» уже пригрозила возмездием. Движение пообещало, что Израиль заплатит «высокую цену».

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг отметил, что израильская армия усилила свои атаки против «Хезболлы» на «один уровень из десяти», предупредив, что «самолеты ВВС, которые сейчас летают в небе Ливана, оснащены более тяжелыми бомбами для более далеких целей». Об этом Галант сообщил после учений с участием представителей гражданских и военных структур, где пригрозил при необходимости атаковать Бейрут.

«У ВВС, которые сейчас находятся в небе Ливана, есть бомбы большего веса и на большее расстояние. Мы можем атаковать не только в пределах 20 километров, но и на расстоянии 50 км, в Бейруте и где угодно», — заявил Галант.

«Мы не стремимся к конфликту и заинтересованы в мирном соглашении, которое позволит жителям севера вернуться домой. Но если перед нами не будет иного выбора, мы предпримем необходимые действия для их возвращения и обеспечения безопасности. Это должно быть ясно как нашим врагам, так и друзьям», — выразил он позицию Израиля.

Обострение ситуации на юге Ливана последовало за началом конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года. В ходе пограничных столкновений на границе Израиля и Ливана погибли не менее 200 человек, среди которых более 170 бойцов «Хезболлы», 10 израильских военнослужащих и пять гражданских лиц.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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