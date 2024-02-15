В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах западных союзников предоставить Украине миллион беспилотников в течение 2024 года.

«Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников, 20 союзников по НАТО также согласились создать коалицию по разминированию. Все это поможет сохранить жизнь украинцев», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также выразил надежду на скорое принятие Конгрессом США законопроекта о военной помощи Украине и отметил, что увеличение расходов на оборону становится приоритетом для стран-членов альянса.

Это заявление последовало за комментарием 45-го президента США Дональда Трампа, где тот поощрил нападение России на членов НАТО, не выполняющих финансовые обязательства по оборонным расходам.

«Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи [Украине]. Часто — как и в случае с дронами — лидерство в поставках помощи берут на себя не США, а европейские члены», — заявил Столтенберг, подчеркивая весомую роль европейских стран в поддержке Украины и реагируя на опасения Вашингтона относительно недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны Европы.