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Запад обещает Украине рой дронов
Также генсек НАТО Столтенберг анонсировал создание коалиции по разминированию при поддержке 20 стран-союзников
Запад обещает Украине рой дронов
Фото: Reuters / Others
15 февраля 2024 г.

В Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о планах западных союзников предоставить Украине миллион беспилотников в течение 2024 года.

«Группа союзников собирается объединить усилия и передать Украине миллион беспилотников, 20 союзников по НАТО также согласились создать коалицию по разминированию. Все это поможет сохранить жизнь украинцев», — заявил Столтенберг.

Столтенберг также выразил надежду на скорое принятие Конгрессом США законопроекта о военной помощи Украине и отметил, что увеличение расходов на оборону становится приоритетом для стран-членов альянса.

Это заявление последовало за комментарием 45-го президента США Дональда Трампа, где тот поощрил нападение России на членов НАТО, не выполняющих финансовые обязательства по оборонным расходам.

«Вместе члены НАТО обеспечивают более 99% военной помощи [Украине]. Часто — как и в случае с дронами — лидерство в поставках помощи берут на себя не США, а европейские члены», — заявил Столтенберг, подчеркивая весомую роль европейских стран в поддержке Украины и реагируя на опасения Вашингтона относительно недостаточного финансирования оборонных расходов со стороны Европы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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