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Лукашенко рассыпался в любезностях к Турции
Президент Лукашенко призвал к активизации сотрудничества при встрече с новым посолом Турции
Лукашенко рассыпался в любезностях к Турции
Джем Ышик и Александр Лукашенко / Фото: пресс-служба президента Беларуси / Others
15 февраля 2024 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе церемонии приема верительных грамот от посла Турецкой Республики Джема Ышика подчеркнул важность дальнейшего развития двусторонних отношений между странами.

«Спасибо за сотрудничество, но этого мало, надо двигаться вперед. Передайте (президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану — ред.) самые добрые пожелания. Надеюсь, что мы в ближайшее время переговорим по многим вопросам наших отношений», — выразил свои намерения Лукашенко.

Белорусский президент также подчеркнул общие ценности и приоритеты, связывающие Беларусь и Турцию, такие как защита национальных интересов и сохранение традиционных семейных ценностей.

Он выразил ожидание встречных предложений и инициатив от Турции, которые способствовали бы взаимной выгоде обеих стран. Ранее Лукашенко поздравил президента Эрдогана с переизбранием на пост президента в мае 2023 года.

Президент Беларуси выразил надежду на скорую встречу для обсуждения дальнейшего сотрудничества, напоминая о ранее достигнутых договоренностях.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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