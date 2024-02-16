Имран Хан, находящийся в заключении бывший премьер-министр Пакистана, выдвинул Омара Аюба Хана из своей партии «Техрик-и-Инсаф» (PTI) в качестве кандидата на пост премьер-министра.

Омар Аюб Хан будет соперничать с кандидатом от коалиции, сформированной политическими соперниками Хана. После недавних выборов независимые кандидаты, поддержанные Ханом, неожиданно получили большое количество мест в Национальной ассамблее. Однако этого оказалось недостаточно для автоматического формирования правительства. Поскольку конституция Пакистана требует формирования правительства к 29 февраля, начался период политических переговоров.

Асад Кайзер, один из лидеров PTI, объявил о кандидатуре Омара Аюба Хана после посещения Хана в тюрьме. Национальная ассамблея официально изберет нового премьер-министра. Омар Аюб Хан столкнется с кандидатом, совместно выдвинутым Пакистанской Мусульманской лигой-N (PML-N) и Пакистанской народной партией (PPP).

Против Аюб Хана в настоящее время выдвинуты обвинения, связанные с беспорядками, произошедшими после ареста Имрана Хана. Это, однако, не запрещает ему претендовать на пост премьер-министра. Аюб Хан заявил, что в случае победы его приоритетом будет освобождение политических заключенных.

Омар Аюб Хан является внуком Мохаммада Аюба Хана, который правил Пакистаном с 1958 по 1969 год. Аюб Хан в разное время занимал должности министра экономики, министра энергетики и министра нефтяной промышленности при премьерстве Имрана Хана.

На прошедших выборах он выиграл место в качестве независимого кандидата при поддержке PTI.

Оппонирующая сторонникам Имрана Хана Пакистанская народная партия (PPP) поддерживает Шехбаза Шарифа, брата бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, в качестве кандидата от PML-N на предстоящих выборах главы правительства.

Голосование за следующего премьер-министра состоится после официальной присяги новых членов Национальной ассамблеи и выборов спикера.

Напомним, что независимые кандидаты, большинство из которых поддерживают бывшего пакинстанского лидера Имрана Хана, получили 93 из 265 мест на выборах в прошлый четверг. Их оппоненты из PML-N и PPP получили 75 и 54 места соответственно.

PTI Хана заявляют также, что если бы не избирательные нарушения со стороны их оппонентов, они выиграли бы больше мест. Избирательные комиссии это отрицают.

Омар Аюб Хан публично пообещал не дать «украсть» мандат своей партии и выразил приверженность PTI укреплению демократических институтов в Пакистане.