Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать суть сообщений, пока Белый дом не раскроет детали. Он назвал предупреждения США «злонамеренными выдумками», направленными на получение дополнительного финансирования от Конгресса.

«Очевидно, что Белый дом пытается правдами или неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег, это очевидно. На какие уловки будет Белый дом пускаться — посмотрим», — ответил он прессе.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков повторил ту же позицию.

США поделились с Конгрессом и европейскими союзниками разведывательной информацией о создаваемом Россией оружии против спутников.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил журналистам в четверг, что Вашингтон обсуждает этот вопрос с союзниками и партнерами.

«Это не активная угроза, но потенциальная, к которой мы относимся очень и очень серьезно. Я ожидаю, что скоро, очень скоро, нам будет чем ответить. Поэтому следите за новостями», — сказал он.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что РФ разрабатывает противоспутниковый потенциал космического базирования, который еще не развернут. По его словам, президент Джо Байден потребовал прямого дипломатического взаимодействия с Москвой по этому вопросу.

Детали о ядерном аспекте технологии остаются неясными, но эксперты предполагают, что она может включать системы для нарушения спутниковой связи и электроники.

Об угрозе стало известно после того, как конгрессмен Майк Тернер, председатель комитета по разведке от Палаты представителей, выступил с заявлением о существовании угрозы национальной безопасности и призвал Белый дом рассекретить и обнародовать детали этой информации.

Другой член палаты представителей, представитель республиканцев Энди Оглс призвал начать расследование о том, какое влияние действия Тернера могли оказать на внешнюю и внутреннюю политику. Он поставил под сомнение уместность и законность пребывания Тернера на его посту.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал серьезность вопроса, указав на продолжающиеся контакты между Конгрессом и администрацией Байдена. Сам Майк Тернер выразил поддержку действий администрации по данному вопросу.

Обнародование информации Тернером совпало с дебатами по поводу крупного пакета военной помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Во времена Холодной войны Договор о космосе 1967 года запрещал размещение оружия массового уничтожения в космосе. Однако в последние годы напряженность между США и Россией привела к ослаблению договоров о контроле над вооружениями.