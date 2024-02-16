Руководитель турецкой разведки (MİT) Ибрагим Калын будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, сообщают источники из силовых структур Турецкой Республики.

В ходе конференции Ибрагим Калын проведет ряд встреч с коллегами из других государств. На повестке его контактов с коллегами ожидаются вопросы регионального и глобального значения, ситуация в Газе, война в Украине и борьба с организованным криминалом, в том числе с киберпреступностью.

Представители 50 стран соберутся 16 февраля в Мюнхене на 60-ю конференцию по безопасности, чтобы обсудить международные конфликты и глобальные вызовы. Кристоф Хойсген, бывший немецкий дипломат и председатель конференции, сообщил, что среди ключевых докладчиков будут президент Израиля Исаак Херцог и премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе.

«Здесь будут решающие игроки, включая министра иностранных дел Египта. Я очень надеюсь, что этот шанс можно будет использовать, чтобы собраться вместе и добиться какого-то прогресса здесь, в Мюнхене, чтобы положить конец страданиям людей», — сказал Хойсген журналистам.

Мюнхенская конференция по безопасности начнется со вступительной речи Генсека ООН Антониу Гутерриша, который, как ожидается, призовет к немедленному прекращению огня, чтобы позволить увеличить объем гуманитарной помощи для жителей Газы.

На церемонии открытия выступят израильские и арабские музыканты из оркестра «West-Eastern Divan», чтобы, по словам организаторов, «передать мощное послание мира и примирения».

В ходе трехдневной конференции также выступят вице-президент США Камала Харрис, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Китая Ван И.

Президент Украины Владимир Зеленский также прибудет в Мюнхен — после визитов в Париж и Берлин. Ожидается, что он выступит с речью в субботу и проведет несколько двусторонних встреч в кулуарах.

По словам организаторов, в течение трех дней конференции состоится около 60 панельных дискуссий, посвященных международным конфликтам и наиболее актуальным проблемам безопасности, включая энергетическую политику, климатический кризис, продовольственную безопасность и искусственный интеллект.