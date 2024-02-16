По указу, подписанному президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, Фатма Сениха Нюхет Хотар была назначена специальным представителем Турецкой Республики при Союзе для Средиземноморья и удостоена звания посла.

Ахмет Мисбах Демирджан стал послом Турции в Тунисе, Фатих Улусой — в Северной Македонии, Эркан Озорал, член Консультативного совета по внешней политике, назначен послом в Словакии. Халдун Коч, директор по стратегическому развитию МИД, назначен послом в Португалии.

Дженк Ураз стал постоянным представителем Турции при Организации исламского сотрудничества, Эрдал Сабри Эрген — послом в Джибути, Эмруллах Ишлер — в Саудовской Аравии, а Эмрие Багдагюль Орманджы, заместитель генерального директора по культурным вопросам назначена послом в Доминиканской Республике.

Алпер Акташ, заместитель генерального директора по вопросам Балкан и Центральной Европы, назначен послом в Сомали. Джем Уткан, заместитель генерального директора по Америке, стал послом в Чаде, а Фахри Тюркер Оба, заместитель генерального директора по вопросам миграции, убежища и виз, назначен послом в Гамбии.