Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка по прекращению огня между Израилем и ХАМАС по-прежнему остается возможной, переговоры по ней продолжаются. По его словам, остаются «очень сложные» вопросы, которые требуется решить. При этом не уточнил, какие именно спорные моменты сейчас необходимо согласовать.
Ранее ХАМАС выступил с проектом перемирия, который предполагал освобождение 134 израильских заложников — в обмен Израиль должен был выпустить из тюрем свыше 1500 палестинцев, задержанных с 7 октября. Всего с начала военного вторжения в Газу израильские военные задержали более 7 тыс. палестинцев в эксклаве и на оккупированном Западном берегу.
Кроме того, ХАМАС требовал, чтобы Израиль полностью вывел свои войска из Газы и восстановил транспортное сообщение между севером и югом сектора. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг мирный план палестинцев, назвав его «бредовым».
С 12 февраля в Каире проходили переговоры с участием руководителей спецслужб США, Египта и Израиля, а также премьер-министра Катара о соглашении, которое должно было бы приостановить четырехмесячную военную агрессию Израиля в Газу. Встречи в столице Египта завершились без прорыва, констатирует агентство Reuters.
Отвечая на вопрос, можно ли достичь соглашения о приостановке боевых действий до начала священного мусульманского месяца Рамадан 10 марта, госсекретарь Блинкен отметил: ранее полученный отклик от ХАМАС по потенциальной сделке содержал «явные неприемлемые условия». Дипломат предложил продолжить работу над соглашением.
«Мы находимся в контакте с нашими партнерами из Катара, Египта, Израиля, мы работаем над этим, чтобы попытаться найти соглашение, и я считаю, что это возможно», — уточнил Блинкен на пресс-конференции во время визита в Албанию.
Как сообщили источники Reuters, один из спорных моментов между Израилем и ХАМАС по будущей сделке — время для приостановки боевых действий. Палестинцы хотят добиться прекращения огня как можно раньше, чтобы не допустить израильского военного вторжения в Рафах, где укрываются более 1,3 млн беженцев. Израиль же хочет согласовать перемирие с более поздней даты, чтобы подчинить себе Рафах.
Директор ЦРУ 15 февраля прибыл в Израиль для дальнейших консультаций, сообщили два источника агентства, знакомые с ситуацией.