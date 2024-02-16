Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сделка по прекращению огня между Израилем и ХАМАС по-прежнему остается возможной, переговоры по ней продолжаются. По его словам, остаются «‎‎очень сложные» вопросы, которые требуется решить. При этом не уточнил, какие именно спорные моменты сейчас необходимо согласовать.

Ранее ХАМАС выступил с проектом перемирия, который предполагал освобождение 134 израильских заложников — в обмен Израиль должен был выпустить из тюрем свыше 1500 палестинцев, задержанных с 7 октября. Всего с начала военного вторжения в Газу израильские военные задержали более 7 тыс. палестинцев в эксклаве и на оккупированном Западном берегу.

Кроме того, ХАМАС требовал, чтобы Израиль полностью вывел свои войска из Газы и восстановил транспортное сообщение между севером и югом сектора. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг мирный план палестинцев, назвав его «‎бредовым»‎.

С 12 февраля в Каире проходили переговоры с участием руководителей спецслужб США, Египта и Израиля, а также премьер-министра Катара о соглашении, которое должно было бы приостановить четырехмесячную военную агрессию Израиля в Газу. Встречи в столице Египта завершились без прорыва, констатирует агентство Reuters.

Отвечая на вопрос, можно ли достичь соглашения о приостановке боевых действий до начала священного мусульманского месяца Рамадан 10 марта, госсекретарь Блинкен отметил: ранее полученный отклик от ХАМАС по потенциальной сделке содержал «‎‎явные неприемлемые условия». Дипломат предложил продолжить работу над соглашением.

«‎‎Мы находимся в контакте с нашими партнерами из Катара, Египта, Израиля, мы работаем над этим, чтобы попытаться найти соглашение, и я считаю, что это возможно», — уточнил Блинкен на пресс-конференции во время визита в Албанию.

Как сообщили источники Reuters, один из спорных моментов между Израилем и ХАМАС по будущей сделке — время для приостановки боевых действий. Палестинцы хотят добиться прекращения огня как можно раньше, чтобы не допустить израильского военного вторжения в Рафах, где укрываются более 1,3 млн беженцев. Израиль же хочет согласовать перемирие с более поздней даты, чтобы подчинить себе Рафах.

Директор ЦРУ 15 февраля прибыл в Израиль для дальнейших консультаций, сообщили два источника агентства, знакомые с ситуацией.