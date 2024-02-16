Третья отдельная штурмовая бригада прокомментировала различия в боевых действиях в Авдеевке по сравнению с Бахмутом, где ранее действовала ЧВК «Вагнер».

«Потому что [в Авдеевке] у врага огромное количество КАБов [управляемых авиационных бомб – ред.] и техники. «Вагнера» [в Бахмуте – ред.] берегли технику и работали преимущественно людьми. Здесь — танковые атаки вместе с пехотой, большое количество БТР и БМП, авиации и FPV-дронов. Такого в Бахмуте во время «Вагнеров» не было. Там было сложно, но сейчас — сверхсложно», — отметил пресс-офицер бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей.

Бородин добавил, что в некоторых участках ведутся оборонительные действия на 360 градусов, подчеркивая, что это не означает окружения, но враг непрерывно перебрасывает новые силы в район Авдеевки. 15 февраля бригада сообщила о своей срочной передислокации для усиления украинских войск в районе и о нанесении критического поражения двум бригадам противника, несмотря на необходимость вести бой по всей кругу.

Оперативно-стратегическая группировка войск «Таврия» подтвердила, что украинские силы в Авдеевке сталкиваются с российскими спецназовцами и десантом, причем в последнее время противник увеличивает количество бронетехники для наступления.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подчеркнул серьезность ситуации в Авдеевке во время брифинга в Белом доме.