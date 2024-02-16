Этот шаг последовал вслед за подписанием аналогичного соглашения между Украиной и Германией, а также за месяц до этого — с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

«Наше обязательство перед Украиной остается крепким. Это соглашение подтверждает нашу преданность», — президент Франции, отметив, что, помогая Украине, европейские страны также защищают свою собственную безопасность.

Соглашение с Францией, так же как с Великобританией и Германией, будет действовать на протяжении десяти лет. По условиям соглашения, Париж обязуется поддерживать Киев весь период действия документа.

Аналогично другим соглашениям, в нем указаны суммы уже предоставленной поддержки. В случае Франции это 1,7 млрд евро в 2022 году и 2,1 млрд евро в 2023 году, а также обещание предоставить около 3 млрд евро в 2024 году.

Основополагающей для всех этих договоров является декларация G7, принятая на саммите НАТО в июле 2023 года в Вильнюсе. В ней участники альянса — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония договорились о создании двусторонних соглашений по вопросам безопасности Украины.

В рамках этих соглашений запланировано укрепление ВСУ. Кроме того, будет осуществлена передача вооружения, помощь в развитии оборонной промышленности Украины, обучение военных, обмен разведывательной информацией, а также борьба с гибридными угрозами.

В перечень оказываемой поддержки входит поддержка украинской экономики, в том числе через восстановление страны, а также предоставление технической и финансовой помощи для решения актуальных вопросов, которые связаны с войной.