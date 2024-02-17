В рамках 60-й Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Турции Хакан Фидан продолжает свою дипломатическую активность, проводя встречи с иностранными коллегами для обсуждения широкого круга вопросов. Основное внимание уделяется членству Турции в Европейском Союзе, действиям Израиля в Газе, борьбе с терроризмом, а также вопросам региональной безопасности и стабильности.

На встрече с министром иностранных дел Черногории Филипом Ивановичем были подняты вопросы двусторонних политических и экономических отношений. Обе стороны выразили удовлетворение участием турецких компаний в черногорских проектах и предоставленными им возможностям для деятельности.

Во время обсуждения с министром иностранных дел Исландии Бьярни Бенедиктссоном министр Фидан выразил удовлетворение «изменением политики Исландии на международных площадках в пользу Палестины».

Диалог с заместителем премьер-министра и министром иностранных дел Италии Антонио Таяни сосредоточился на отношениях Турции с ЕС. В ходе встречи были высказаны ожидания относительно устранения политических препятствий для переговоров о членстве и неприемлемость избирательного подхода к Турции по сравнению с другими кандидатами. Также была подчеркнута необходимость активных действий ЕС для прекращения насилия в Газе.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан предоставил главе турецкой дипломатии информацию о расследовании действий Израиля в Газе. Хан подчеркнул важность 2024 года для судебного процесса. Фидан поделился своими опасениями относительно ухудшения ситуации в Газе, заявив, что «после достижения точки невозврата решение в пользу народа Палестины не сможет изменить катастрофу».

Встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок была посвящена необходимости прекращения насилия в Газе и усилиям по доставке гуманитарной помощи в регион, а также двусторонним экономическим отношениям и сотрудничеству в рамках НАТО.