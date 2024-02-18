Турция продолжит поддерживать международную стабильность и мир в рамках участия в альянсе НАТО, а также играть свою роль в формировании будущего организации. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Турецкой Республики на медиаплатформе Х в день 72-й годовщины присоединения страны к Североатлантическому альянсу.

«Отмечаем 72-ю годовщину членства нашей страны в НАТО. В духе солидарности, который является основой Альянса, продолжим поддерживать международный мир и стабильность и играть роль в формировании будущего НАТО», — сообщается в публикации.

В МИД отметили незаменимость роли страны для НАТО в период, когда мировое сообщество стоит лицом к лицу с беспрецедентными вызовами.

Протокол о вступлении в Североатлантический альянс был подписан 17 октября 1951 года президентом Джелалом Баяром. Официально Турция стала членом НАТО 18 февраля 1952 года — через три года после создания организации. Страна стала 13-м членом военно-политического блока наряду с Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Великобританией, Исландией, Италией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией и США.

Присоединение Турции к НАТО было решающим для альянса — для укрепления его юго-восточного фланга это имело существенное значение. Сегодня турецкая армия — вторая по мощи среди армий альянса, обладающая серьезным наземным, морским и воздушным потенциалом.

Таким же образом и организация НАТО важна для Турции в качестве краеугольного камня безопасности и системы обороны страны.

Турция принимала участие в миссиях альянса в ряде регионов — в том числе на Балканах и в Афганистане.