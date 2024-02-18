Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва обвинил Израиль в «геноциде» палестинцев в секторе Газа и сравнил его войну в Газе с действиями Адольфа Гитлера по истреблению еврейского народа.

«То, что происходит в секторе Газа, — это не война, это геноцид», — заявил Лула да Силва журналистам в Аддис-Абебе, где он в воскресенье принимал участие в саммите Африканского союза.

«Это не война солдат против солдат. Это война между хорошо подготовленной армией и женщинами и детьми», — добавил он.

«На самом деле, такое уже было: когда Гитлер решил убивать евреев», — заявил президент Бразилии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что вызовет посла Бразилии для официального выговора. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал эти высказывания «позорными и ужасными».

«Это тривиализация Холокоста и попытка напасть на еврейский народ и право Израиля на самооборону. Проводить сравнения между Израилем и нацистами с Гитлером — значит переходить красную черту», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал также недавние решения западных стран прекратить помощь Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (БАПОР).

Лула да Силва встретился в субботу с премьер-министром Палестины Мохаммадом Штайе и заявил, что Бразилия увеличит свой вклад в БАПОР и призвал другие страны сделать то же самое.

Он также призвал к урегулированию конфликта на основе концепции двух государств, при котором Палестина должна быть «окончательно признана как полноценное и суверенное государство».