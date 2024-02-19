«Как я ранее отмечал, Армения не является союзником России в вопросе Украины, и это наша честная позиция. Мы сожалеем, что не можем оказать влияние на данную ситуацию. Народ Украины является для нас родным народом. Мы не можем быть неблагодарными, армяне в Украине чувствовали себя хорошо», — заявил премьер-министр Армении.

Пашинян также напомнил о значимости Алма-Атинской декларации 1991 года, в которой бывшие республики СССР, включая Россию и Украину, взаимно признали государственные границы.

«Наше понимание состоит в том, что Алма-Атинская декларация — основа признания нашей независимости и территориальной целостности и то же самое, по нашей логике, должно действовать в случае с Украиной. Так как этот документ касается всех нас. Если мы это разрушаем, то может разрушиться все», — отметил Пашинян.

В июне прошлого года Пашинян уже говорил о том, что Армения не является союзником России в украинском конфликте в интервью для CNN Prima News.

«Мы не являемся союзниками России в войне с Украиной. И эта война, этот конфликт вызывает у нас обеспокоенность, так как напрямую влияет на все наши взаимоотношения. На Западе замечают, что мы являемся союзником России. В России видят, что мы в войне в Украине не являемся их союзниками. И получается, что мы в этой ситуации не являемся ничьими союзниками, что означает, что мы уязвимы», — говорил тогда Пашинян.

В начале февраля в интервью Общественному радио Армении Пашинян заявил, что Ереван ищет новых союзников для военного сотрудничества, так как не может ограничиваться только Россией, как это было ранее.

В январе текущего года Пашинян провел встречу с представителем НАТО на Кавказе и в Центральной Азии Хавьером Коломиной, чтобы обсудить сотрудничество Армении с альянсом.