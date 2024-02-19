«17 февраля между 15:00 и 20:00 по времени Саны силы CENTCOM успешно нанесли пять ударов в целях самообороны: уничтожены три крылатые противокорабельные ракеты, беспилотное подводное судно и беспилотное надводное судно», — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что впервые с начала атак 23 октября были обнаружены беспилотные подводные аппараты, принадлежащие хуситам.

CENTCOM подчеркивает, что упомянутые ракеты и суда представляли прямую угрозу для кораблей ВМС США и торговых судов.

Хуситы продолжают осуществлять нападения в ответ на действия Израиля в Палестине.

В связи с угрозой нападений множество крупных морских компаний отказались от использования этого важного торгового маршрута в пользу более длительных путей через Африку. Это привело к увеличению расходов и опасениям относительно глобального удара по экономике.

6 декабря 2023 года Пентагон объявил о создании международной «Морской оперативной группы» для противодействия атакам хуситов на торговые суда в Красном море.

18 декабря 2023 года США и союзники начали операцию «Страж процветания» под эгидой объединенных морских сил с целью обеспечения безопасности судоходства.