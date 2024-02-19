26 февраля в Москве пройдет межпалестинская встреча, на которую Россия пригласила все палестинские организации, включая ХАМАС и «‎Исламский джихад»‎. Об этом заявил премьер-министр Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Штайе.

«‎‎Россия пригласила все палестинские фракции, они встретятся 26 февраля в Москве. На встрече мы увидим, готов ли ХАМАС к взаимопониманию с нами — и тогда мы тоже будем готовы к взаимодействию. Если ХАМАС не будет готов, то это будет другая история», — уточнил премьер.

Политик отметил, что руководство Палестины не принимает убийство гражданских ни с одной из сторон, потому осуждает действия ХАМАС 7 октября и военную агрессию Израиля против населения Газы. За прошедшие четыре месяца израильского вторжения в эксклав убиты свыше 28 тыс. человек, большая часть которых — женщины и дети.

«‎‎Но нельзя позволить, чтобы цикл насилия снова и снова повторялся. Палестинский вопрос должен быть урегулирован. Сейчас время найти решение», — подчеркнул Штайе.

Премьер также заявил о желании вернуть ХАМАС в более широкую платформу Организации освобождения Палестины (ООП). В ответ на вопрос, не приведет ли такое решение к отчуждению международных партнеров, Штайе уточнил: ХАМАС остается неотъемлемой частью палестинской политической арены.

«‎‎Чтобы ХАМАС стал членом ООП, движение должно выполнить предварительные условия», — подчеркнул политик. В частности, это будет означать, что ХАМАС в составе ООП придется признать Израиль.

«‎‎Они должны прийти к нашей политической программе. Наши требования очень ясны. Два государства в границах 1967 года, достичь создание [арабского] государства мирными средствами. Палестинцы должны быть под одним зонтом», — заключил Штайе.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что на встречу в Москве пригласили «‎всех палестинских представителей, которые имеют свои позиции в разных странах, в частности в Сирии и Ливане, других странах региона»‎.