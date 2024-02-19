Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа должна активнее поддерживать Украину в ее борьбе.

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности она подчеркнула, что Киев срочно нуждается в дополнительных поставках вооружений, включая боеприпасы, артиллерию и ракеты дальнего радиуса действия. «Нам нужно позаботиться о том, чтобы Украина получила больше поставок к двухлетию продолжающейся войны», — сказала Фредериксен, подчеркивая значимость истребителей F-16 в укреплении украинской обороны. Фредериксен выразила мнение о недостаточных усилиях Европы в поддержке Украины, указав на большой запас боеприпасов в европейских странах, которые можно было бы использовать для помощи. «Дания передала всю свою артиллерию. В Европе еще есть боеприпасы на складах, которые нам сейчас не нужны и которые мы должны передать Украине», — заявила она, выразив сожаление о текущем положении дел. Премьер подчеркнула важность помощи Киеву в краткосрочной перспективе для его долгосрочного приветствия в ЕС и НАТО и призвала к совместным действиям для укрепления поддержки Украины.