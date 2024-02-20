Израиль планирует сохранить военный контроль над всеми палестинскими территориями, даже если удастся урегулировать ближневосточный конфликт и реализовать резолюцию ООН о создании двух государств. Об этом 19 февраля заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«‎В любом случае, с постоянным решением или без него, Израиль будет сохранять полный контроль за безопасностью во всех районах к западу от реки Иордан, включая [оккупированный] Западный берег и сектор Газа‎», — отметил Нетаньяху.

Все важнейшие союзники Израиля, включая США, Германию, Великобританию, все больше призывают к двухгосударственному решению. Оно предполагает мирное сосуществование Израиля и палестинского государства на основе границ 1967 года, которое будет включать Западный берег, Восточный Иерусалим и Газу. Вашингтон также выступает за создание Палестины, отмечая, что это средство для прекращения не только нынешней войны Израиля в Газе, но и семидесятилетнего ближневосточного конфликта.

Однако Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что для него неприемлема идея создания палестинского государства, поскольку такое государство, по мнению политика, «‎будет представлять прямую угрозу Израилю»‎.

Нетаньяху в значительной степени построил свою политическую карьеру на противодействии двухгосударственному решению. Он повторил эту позицию 19 февраля, отметив: даже если США и другие страны Запада могут признать палестинское государство без согласия Израиля, Тель-Авив не согласится с этим «‎односторонним решением, навязанным международным диктатом»‎. Днем ранее Кабинет министров принял резолюцию, которая отвергает создание Палестины без согласия Израиля, тем самым еще сильнее усложнив переговоры о прекращении огня.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Катар, Египет, Саудовскую Аравию и Израиль в начале февраля в очередной раз призвал израильское руководство признать Палестину, подчеркнув, что это единственный путь для урегулирования конфликта. США также неоднократно отмечали, что выступают за возвращение палестинского контроля над Газой после окончания израильского военного вторжения в сектор. Однако Нетаньяху отвергает такой сценарий, утверждая, что Израиль сохранит военный контроль над эксклавом даже после завершения кампании в секторе.