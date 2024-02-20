«Мы хотим, чтобы Афганистан жил в мире внутри страны и мире с соседними странами и чтобы он мог взять на себя обязательства суверенного государства по отношению к международному сообществу, своим соседям и к правам собственного населения», — подчеркнул глава ООН.

Гутерриш отметил, что в ходе конференции было достигнуто взаимопонимание по ряду важных шагов, включая оказание гуманитарной помощи и дальнейшее развитие Афганистана.

Также он выделил важность сотрудничества в развитии инфраструктуры, торговли и борьбы с незаконной торговлей наркотиками.

Однако генеральный секретарь подчеркнул, что ряд важных вопросов ставят международное сообщество в тупик. С одной стороны, страна страдает из-за того, что правительство Афганистана не признано на мировой арене и не интегрировано в глобальные институты и экономику. С другой стороны, имеются данные о нарастающих проблемах с правами человека.

При этом представители движения «Талибан» в переговорах не участвовали.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах отсутствия на встрече «Талибана», глава ООН отметил, что представители движения выдвинули ряд условий, которые он считает «неприемлемыми».

«Эти условия, прежде всего, лишили бы нас возможности разговаривать с другими представителями афганского общества и требовали бы обращения, которое, я бы сказал, во многом представляло бы официальное признание», — пояснил он.

В целом Гутерриш отметил, что встреча и проведенные обсуждения были «абсолютно необходимыми».

«Очевидно, было бы лучше, если бы у нас была возможность обсудить наши выводы с де-факто властями. Этого не случилось сегодня, но произойдет в ближайшем будущем», — добавил глава ООН.