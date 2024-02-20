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Вслед за Турцией: Венгрия скажет «да»?
Парламент Венгрии определился с датой голосования по вопросу вступления Швеции в НАТО. Об этом говорится в документе, опубликованном лидером парламентской фракции «Фидес» Мате Кошичем
Вслед за Турцией: Венгрия скажет «да»?
Парламент Венгрии / Photo: Reuters
20 февраля 2024 г.

Согласно его заявлению, голосование по присоединению Швеции к НАТО будет включено в повестку дня заседания 26 февраля.

Кочиш отметил, что фракция «Фидес» намерена поддержать запрос Швеции о присоединении к альянсу.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО в 2022 году.

Венгрия остается последним членом альянса, который еще не подтвердил членство Швеции. Тем не менее, в Будапеште неоднократно заверяли, что будут готовы ратифицировать вступление Швеции в НАТО, как только Турция сделает это.

Голосование должно прекратить задержку вступления Швеции в НАТО, которая длится уже почти год по сравнению с аналогичным процессом принятия в альянс Финляндии.

В Будапеште изначально обещали, что процесс принятия Швеции в НАТО не будет длиться слишком долго, но на практике процесс одобрения в Турции завершился гораздо раньше.

В начале февраля депутаты из правящей партии Орбана «Фидес» выдвинули требование, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед голосованием о присоединении страны к НАТО.

Кристерссон не выразил желания продолжать переговоры с Будапештом по поводу ратификации Швеции, но он сообщил о готовности встретиться с Орбаном после того, как заявка будет одобрена венгерским парламентом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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