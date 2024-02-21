Министр иностранных дел Турецкой Республики Хакан Фидан отправился на встречу министров иностранных дел формата G20, которая пройдет под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро 21-22 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства Турции.

Встреча будет посвящена роли G20 в преодолении текущих международных вызовов и реформам глобального управления. Кроме того, на повестке саммита будут война между Россией и Украиной и действия Израиля в секторе Газа.

В ходе заседаний и двусторонних встреч министр Фидан намерен привлечь внимание к продолжающимся военным преступлениям и гуманитарной катастрофе в Газе.

Он также подчеркнет необходимость реформирования органов и платформ международного значения, в частности Совета Безопасности ООН, и озвучит мнение Турции о том, как сделать глобальное управление более демократичным и эффективным.

На полях встречи G20 министр Фидан также примет участие в 25-й встрече министров иностранных дел формата MIKTA, куда входят Мексика, Индонезия, Южная Корея, Турция и Австралия.