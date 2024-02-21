Комитеты по генетическим технологиям в Австралии и Новой Зеландии признали безопасными ГМО-бананы сорта Кавендиш, которым внедрили ген для борьбы с разрушительной грибком. Теперь такие бананы можно свободно выращивать на фермах и продавать в магазинах.

Регуляторы обеих стран признали сорт банана пригодным в пищу, уточнив, что он так же безопасен и питателен, как и обычные бананы. Министры пищевой промышленности Австралии и Новой Зеландии могут запросить пересмотр решения в течение следующих 60 дней. Если они этого не сделают, решение о допуске генетически модифицированного банана на прилавки станет окончательным.

Первым бананом, широко распространенным в западных странах, была сорт под названием Грос Мишель. Но к 1950-м годам распространение грибкового вида Fusarium TR1 вызвало фактически полную гибель всех бананов этого сорта. Болезнь вынудила фермеров перейти на бананы сорта Кавендиш. Они считаются не такими вкусными, как бананы Грос Мишель, но гораздо более устойчивы к грибкам.

Теперь еще один вид Fusarium, называемый TR4, распространяется по всему миру. Он может уничтожить многие сорта банана, включая Кавендиш. Для борьбы с грибком команда ученых-генетиков во главе с Джеймсом Дейлом из Университета Квинсленда вывела устойчивый сорт банана, называемый QCAV-4. Обычному банану сорта Кавендиш добавили ген дикого банана, который обезопасит его от новых штаммов вирусов и грибков.

В Австралии карантинные меры в настоящее время ограничивают распространение TR4, однако каждый год в стране вспыхивают очаги этого грибка, которые уничтожают целые банановые плантации. Несмотря на это, в стране нет планов выращивать банан QCAV-4 в крупном масштабе или продавать его потребителям.

Другие страны, где TR4 считается более серьезной проблемой, могут активнее распространять ГМО-бананы. Команда Дейла теперь планирует использовать генное редактирование CRISPR для выведения нового сорта банана, устойчивого к другой серьезной грибковой болезни под названием черная сигатока.

Команда ученых в Кении уже использовала технологию CRISPR для создания сорта Гонджа Манджая, который был устойчивым к вирусам.

В Австралии ранее одобрили только четыре ГМ-культуры: сафлор, масло которого содержит более высокий уровень олеиновой кислоты, и сорта рапса (канолы), индийской горчицы и хлопка, устойчивые к гербицидам.