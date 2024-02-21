Данные показывают, что количество новорожденных в Испании в прошлом году составило около 322,1 тыс., что на 2% меньше, чем в 2022 году.

Аналитики из статистического учреждения подчеркнули, что тенденция снижения рождаемости сохраняется.

На протяжении последних десяти лет наблюдается увеличение числа испанок, решивших отложить рождение детей. Количество женщин, ставших матерями после 40 лет, увеличилось примерно на 20%.

При этом согласно последним данным Национального института статистики, население Испании увеличилось на более чем полмиллиона человек второй год подряд, однако этот рост обусловлен исключительно миграцией иностранцев.

В прошлом году число таких мигрантов увеличилось на 571 тыс. человек, что компенсировало убыль населения, родившегося на территории Испании.

Эта динамика приводит к увеличению доли иностранного населения в стране, которая составляет уже 18%.

Рождаемость в Испании не смогла компенсировать естественную смертность, и страна стала полностью зависеть от миграции для поддержания роста населения.