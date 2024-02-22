Президент Украины Владимир Зеленский обратился к руководству Польши с призывом встретиться на границе двух стран и урегулировать проблему с блокировкой КПП. С начала февраля сотни польских фермеров из профсоюза «Солидарность‎» перекрыли все ‎контрольно-пропускные пункты на границе Польши и Украины. Аграрии требуют от политиков Польши и ЕС отменить льготы и субсидии для украинских фермеров и водителей, указывая, что эти послабления бьют по польским производителям сельхозпродукции.

Зеленский отметил, что переговоры с польскими коллегами могут произойти до 24 февраля — второй годовщины российского вторжения в Украину.

«Я поручил нашему кабинету министров в ближайшее время, до 24 февраля, выехать на границу между нашими странами. И я прошу тебя, господин премьер-министр Дональд (Туск), также прибыть на границу. Анджей (Дуда), господин президент, я призываю тебя поддержать этот диалог. Это касается национальной безопасности. Нам необходимо решить этот вопрос»,— заявил Зеленский в видеообращении к польским коллегам.

Политик уточнил, что готов прибыть на границу, при этом в состав украинской делегации войдут также глава Минобороны Рустем Умеров. По оценке Зеленского, ситуация на КПП касается не только экономики и сельского хозяйства, но и вопросов обороны. Накануне стало известно, что фермеры не пропустили фуры с западными боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вопрос снабжения фронта вооружениями — один из критических для Киева.

«И я хочу обратиться сейчас в Европейскую комиссию: необходимо сохранить единство в Европе. Это важный интерес Евросоюза. Поэтому Украина обращается в Европейскую комиссию с просьбой прислать своего представителя на эту встречу», — подчеркнул Зеленский.

Польские дальнобойщики начали блокировать КПП на украинской границе в ноябре 2023 года, к их протесту позже присоединились фермеры. Месяцем позже Варшава смогла договориться с аграриями, пообещав им отменить невыгодные законы, ограничить провоз украинской продукции и вернуть льготы для польских фермеров. Однако в начале 2024 года демонстрации и блокировки пограничных КПП возобновились: сельхозпроизводители считают, что дешевые украинские продукты не должны попадать на рынок Польши, поскольку это вынуждает польских фермеров также снижать цены.