Украина в ближайшее время рассчитывает заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении стране кредита на $900 млн. Это будет второй транш в рамках общей программы финансирования Киева на $15,6 млрд.

По данным агентства Bloomberg, решение МВФ выделить Киеву пакет помощи именно сейчас станет особенно важным для бюджета Украины, учитывая нестабильность помощи со стороны США. Переговоры в Конгрессе застопорились в ноябре после того, как Палата представителей, контролируемая республиканцами, отказалась поддержать законопроект о выделении $60 млрд помощи Украине. Конгрессмены из нижней палаты Конгресса настаивают, что администрация президента Джо Байдена должна сосредоточиться на внутренних проблемах США, в частности, на проблемах миграции и защиты границы с Мексикой.

По данным Bloomberg, Украина рассчитывает достичь соглашения с МВФ уже в ближайшие дни. После этого соглашение должно будет быть утверждено исполнительным советом фонда. Сейчас управление МВФ во главе с комиссаром фонда по Украине Гэвином Греем завершает оценку того, как Киев выполнил условия для получения финансирования. Предполагается, что экономисты представят свои результаты и сделают заявление уже 22 февраля.

МВФ в марте 2023 года принял программу кредита для Украины «‎‎Механизм расширенного финансирования» (EFF) на четыре года общим объемом около $15,6 млрд. Согласно плану, до конца 2024 года Украина получит еще три транша финансирования.

В декабре прошлого года МВФ санкционировал выделение Украине еще одного транша финансирования в размере $900 млн после одобрения второго пересмотра соглашения. Кредит по линии EFF предназначен для обеспечения стабильности Украины в условиях войны, поддержки послевоенного восстановления страны и содействия экономическому росту по мере продвижения Киева на пути к членству в ЕС.