Признаки национальной идентичности в современной России проявляются в разнообразных символах, включая идеи «Русского мира», георгиевской ленты, лозунги, вроде: «Крым наш», а также в использовании триколора и гербов, патриотических песен, исторических памятников и праздников, отражающих национальные ценности. К этому же ряду относятся и «скрепы» — понятие, приобретшее иронический или мемный оттенок.

Эти символы служат невидимыми или почти невидимыми, институциональными элементами, которые укрепляют постимперскую самоидентификацию россиян. Они напоминают людям об их о прошлом, конечно, под определенным углом, прославляя его, и играют ключевую роль в формировании национального самосознания у будущих поколений.

Так, одним из таких широко используемых символов в политической риторике и средствах массовой информации в России является лозунг «Россия поднимается с колен», который напрямую связан с Мюнхенской конференцией и стал символом стремления к восстановлению национальной гордости и силы после, как считается, унизительного распада «Советов» и безудержных «лихих 90-х», не знавших «твердой руки царя». Этот лозунг призван подчеркнуть роль России как геополитического игрока, активного субъекта мировых процессов, способного преодолеть трудности и возродить свое влияние на международной арене. Символ апеллирует к идеалу возвращения к прежней славе, стимулируя национальный патриотизм.

Не следует преуменьшать значение такой символики и эффект, который она может оказать на людей. Существует целый ряд культурных, ментальных, метафизических и прочих аспектов, которые так или иначе инкрустированы в наше подсознание. Так, например, поднимаясь на ноги, человек принимает вертикальное положение. В таком состоянии часто видится символика жизненной силы, возвышенности и духовности, которая ментально направлена вверх, к высшим целям и богу. Подобно гелиотропным растениям, тянущимся к Солнцу; космической ракете, преодолевающей гравитацию; минаретам, излучающим свет и указывающим на высокое, отвергая низменное.

Кроме того, поднимаясь с колен, человек приходит в состояние движения, направление приобретает более яркое выражение, а идеология наполняется красками. Нет стагнирующего «лежащего» и «безжизненного» состояния. Это все был «нокдаун», а не «нокаут». Ведь Россия не сдается. Удар, удар… Опять удар — и вот, Россия проводит апперкот на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. В воздух, но, тем не менее, проводит.

Эта фраза была произнесена еще Ельциным на его инаугурации в 1991 году. Но особую известность она получила именно когда Путин использовал ее в своей речи на Мюнхенской конференции уже в 2007.

Выражение также можно рассматривать как вариацию архетипических мифов, например, о возрождении и о воскрешении. Если применить миф о возрождении, то его эволюция от, как минимум, Российской Империи к Советскому Союзу и далее к Российской Федерации больше напоминает процесс реинкарнации. Воскрешение подчеркивает мессианскую роль России. Все эти образы присутствуют в российском политическом и медийном поле.

Мюнхенская конференция 2024

Проводимая с начала 60-х Мюнхенская конференция по безопасности в этом году прошла в мрачных тонах. Одним из описаний конференции, данным некоторыми участниками, является возвращение к истокам в духе холодной войны. На фоне горячей российско-украинской войны противостояние и противопоставление Запада России, наоборот, усилилось, что подогревает конфронтацию. Собственно, война в Украине и была одной из главных тем.

Украина осталась довольна проделанной работой. Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников не замедлять с поставками оружия. На конференции он также заключил два важных соглашения о безопасности и долгосрочной поддержке — с Германией и Францией.

Еще одной важной темой, обсуждавшейся в первый день конференции, стала смерть Навального. На саммите было предоставлено слово вдове оппозиционера Юлии Навальной, которая призвала мировое сообщество сплотиться.

Сама Россия в этом году опять не приняла участие в конференции. Слова президента России Владимира Путина в 2007 были услышаны всем миром, сегодня же каждая редкая поездка Путина, например в ближневосточные страны в начале декабря прошлого года, преподносится как большой успех.

Что же случилось со «вставанием на ноги»? И выражение это уже редко услышишь. Самые оптимистично настроенные представители патриотического крыла утверждают, что процесс «вставания» еще не завершен и пока удалось встать только на одну ногу. То есть текущие обстоятельства скорее говорят о таком некотором коленопреклоненном положении в стиле акции «BLM». Нужен рывок, но пока его не предвидится.