Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился важными новостями о развитии турецкой оборонной промышленности в ходе митинга в Денизли.

«Наш самолет пятого поколения KAAN успешно выполнил свой первый полет. KAAN, являющийся результатом примерно 15-летних усилий, стараний и настойчивости, вчера преодолел важнейший порог. Мы планируем, что к концу 2028 года KAAN присоединится к нашим воздушным силам», — заявил глава государства.

Турецкий лидер также подчеркнул достижения Турции в оборонной сфере, включая значительный рост экспорта оборонной промышленности и развитие собственных военных технологий. Президент отметил значительный рост отечественного производства в оборонной сфере: «Когда мы пришли к власти, доля отечественного производства составляла около 20%, теперь мы подняли ее до уровня 80%».

Он также указал на успехи Турции в достижении самодостаточности: «Мы положили конец ситуации, когда страна для борьбы с терроризмом зависела от иностранного оружия». В дополнение Эрдоган выразил гордость за достигнутый объем экспорта в оборонной сфере, который в прошлом году составил 5,5 млрд долларов.

«Мы — одна из десяти стран мира, которая строит свои военные корабли. Мы не только проектируем и строим наши корабли, но и разрабатываем множество технологий, от вооружения до радаров», — добавил он, подчеркнув лидирующие позиции Турции в оборонной индустрии. «Теперь мы можем производить почти все необходимое оружие собственными силами и экспортировать его в дружественные и братские страны», — добавил он.

Напомним, 21 февраля состоялся успешный полет турецкого истребителя пятого поколения KAAN, который является частью масштабного технологического проекта в Турции. По задумке турецких властей, KAAN должен стать национальной альтернативой истребителям F-16.