Президент РФ Владимир Путин заявил, что, несмотря на грубые высказывания в свой адрес со стороны американского коллеги Джо Байдена, победа действующего главы Белого дома на выборах окажется для России более предпочтительной.

«Мы с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России Байден более предпочтителен», — объяснил российский лидер в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва.Кремль.Путин».

«И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — добавил президент РФ.

Путин подчеркнул адекватность реакции Байдена на его собственные замечания. «Он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и эта реакция абсолютно адекватная, а, значит, я был прав», — рассказал глава России.

Ранее Байден остро высказался в адрес Путина, назвав его «безумным сукиным сыном». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что такие высказывания являются «хамскими» и «огромным позором» для США.

Напомним, 15 февраля в ответ на вопрос о том, кого бы он хотел видеть во главе Соединенных Штатов, Путин заявил, что предпочитает действующего президента США. «Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ», — сказал тогда Путин.