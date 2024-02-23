В важном достижении для турецкой оборонной промышленности беспилотный ударный аппарат Bayraktar AKINCI успешно провел свое первое испытание с использованием электрооптической системы ASELFLIR-500, уничтожив движущуюся морскую цель.

Это испытание подтвердило высокую точность и боевую эффективность аппарата. БПЛА Bayraktar AKINCI, разработанный компанией Baykar и оснащенный электрооптической системой разведки, наблюдения и наводки ASELFLIR-500 производства ASELSAN, успешно уничтожил беспилотный надводный аппарат Albatros в морской акватории.

Испытания проводились на территории Летного учебно-испытательного центра AKINCI в районе Чорлу в провинции Текирдаг. Bayraktar AKINCI успешно завершил 40 тысяч летных часов и уже вошел в историю турецкой авиации, подтвердив свою роль ведущего национального БПЛА.

Baykar, начавшая свой путь в 2003 году, зарекомендовала себя как ведущая компания по экспорту в секторе обороны и авиации, успешно реализовав экспорт на сумму 1,8 млрд долларов в прошлом году и подписав экспортные соглашения с 34 странами.

ASELFLIR-500, разработанная ASELSAN, обладает улучшенными характеристиками по сравнению с предыдущими системами, включая более высокий радиус действия, высокое качество изображения и передовые алгоритмы, что делает ее востребованным продуктом на мировом рынке. Эта система также планируется к интеграции в другие турецкие беспилотные платформы, такие как Bayraktar TB2 и ANKA.

В планах — начало испытаний усовершенствованной оптики ASELFIR-600T, что еще больше укрепит позиции Турции на международной арене в области военных инноваций и технологий.