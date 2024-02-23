Переговоры состоялись во время саммита в Рио-де-Жанейро, где глава турецкой дипломатии присутствовал на встрече глав МИД стран G20.

Согласно дипломатическим источникам, на встрече Фидан заявил, что Турция поддерживает обращение ЮАР в МУС против Израиля.

Министры также обсудили подготовку к официальному визиту президента ЮАР Сирила Рамафосы в Турцию, который должен состояться в текущем году.

В рамках обсуждения двусторонних отношений Фидан и Пандор рассмотрели вопросы экономики, торговли, образования и борьбы с терроризмом.

Во второй день встречи глав внешнеполитических ведомств стран G20 турецкий министр встретился с Сергеем Лавровым, а также с министрами иностранных дел Франции, Саудовской Аравии и Мексики.

В начале января Международный суд ООН начал слушания по иску ЮАР к Израилю, в котором говорилось о возможных нарушениях условий конвенции ООН о предотвращении геноцида в секторе Газа.

Южноафриканские власти также призвали израильских военных к скорейшему прекращению боевых действий на территории палестинского эксклава. Власти Израиля заявили, что данные обвинения в геноциде являются «необоснованными».