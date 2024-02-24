24 февраля 2024 года исполняется 2 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Хотел бы с вами подвести итоги этих лет. Можно ли делать какие-либо прогнозы? Чего ждать дальше от этой смертоносной мясорубки?

Как вы и отметили, 24 февраля 2024 года исполняется 2 года с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время война перешла в фазу позиционного противостояния, где ход военных действий во многом зависит от ресурсного потенциала сторон.

Прогнозируя события 2024 года, следует учитывать производственные мощности Запада, снабжающего Украину оружием, а также развитие оборонно-промышленного комплекса самой Украины. К лету-осени 2024 года Украина может догнать, а в некоторых аспектах и превзойти возможности Российской Федерации.

В целом, 2024 год будет ознаменован паритетом сил, стороны будут вести бои на равных. Однако, если США откажутся от политических игр и сосредоточатся не на извлечении прибыли своим ВПК, а на ослаблении России, то летний, осенний и зимний период 2024 года может привести к значительному военно-экономическому урону для российской армии.

Окончательная же судьба войны будет определена в 2025 году. Для точного прогноза потребуется анализ общемировых тенденций, личности нового президента США, его целей и видения российско-украинского конфликта.

На данный момент две большие страны ведут войну, и ни одна из них не имеет решающего перевеса в силах и ресурсах. Украина добилась значительных успехов, защитив свою страну и государственность. Несмотря на то что российские войска в начале войны стояли в нескольких километрах от Киева, Россия не смогла достичь своих целей. Украина же освободила часть своих земель, но не может одержать окончательную победу без серьезной военно-экономической помощи союзников.

Ситуация с паритетом сил и ресурсов может продлиться еще некоторое время, пока ни одна из сторон не получит решающего преимущества.

Давайте обсудим падение Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский примерно неделю назад сообщил о выводе украинских сил из Авдеевки. Однако переход города под контроль России сопровождался сообщениями о многотысячных потерях среди российских войск. Можно ли рассматривать захват Авдеевки как пиррову победу России, основываясь на сообщениях о значительных российских потерях? Также есть информация от некоторых СМИ о том, что около тысячи украинских солдат были взяты в плен.

Необходимо учитывать, что в условиях затяжной ресурсной войны потеря отдельных населенных пунктов может не иметь стратегического значения. Напомним, что Украина сумела освободить Харьковскую, Херсонскую, Сумскую и Киевскую области, что не привело к значимым изменениям для российской армии.

В контексте Авдеевки можно предположить, что для Российской Федерации эта победа носит характер пирровой. Согласно различным, казалось бы, достоверным источникам, и основываясь на собственных подсчетах, можно утверждать, что захват этого населенного пункта обошелся российской армии в потери от 10 до 15 тыс. убитых, не говоря уже о количестве раненых. Такие потери указывают на новую тактику украинской армии, направленную на поддержание высокого уровня потерь среди противника с соотношением примерно один к пяти. Таким образом, в военном отношении захват Авдеевки не имел существенного значения для российских войск.

Тем не менее, украинская армия также столкнулась с проблемами при организации отступления. Хотя точная цифра неизвестна, предполагается, что несколько сотен солдат могли остаться на занятой территории. Это свидетельствует о локальном коллапсе фронта в данном районе и неспособности Украины эвакуировать все свои войска.

В контексте текущей предвыборной кампании в США, как, по вашему мнению, она влияет на ситуацию в Украине? Существует ли тенденция, при которой некоторые политики могут использовать украинский конфликт для набора политических очков? И насколько критично для Украины, кто займет пост следующего президента США?

Я никогда не питал особых иллюзий относительно морально-нравственных принципов политической элиты как коллективного Запада, так и Соединенных Штатов Америки. Однако то, что я вижу сейчас, это верх цинизма. И это касается не только США.

На днях Франция, Греция и Кипр заблокировали документ, который позволял бы Европейскому Союзу закупать боеприпасы и беспилотники у стран, не входящих в ЕС. ЕС не успевает предоставлять Украине обещанное количество боеприпасов — 1 млн единиц. Как это понимать? Кому война, а кому мать родная. Циничные люди строят свои политические игры на крови украинского народа. Это очень печально.

Что касается конкретно политической ситуации в США, она оказывает значительное влияние на ход и течение войны в Украине. В последние два месяца Украина фактически обороняется только с помощью дронов. Конечно, все это негативно влияет на Украину.

Я думаю, что результаты президентской гонки в США будут иметь особое влияние на Украину. Есть вероятность, что им станет Дональд Трамп, у которого могут быть совершенно другие подходы к решению украинского вопроса. Скорее всего, Украина особенно остро ощутит в 2025 году итоги политической игры в США.

В настоящее время западные партнеры, в том числе страны ЕС, переходят на усиленный режим работы, и возможное уменьшение поставок от США пока не особо ощущается.

Недавняя смерть в заключении видного оппозиционера Алексея Навального, несомненно, вызвала резонанс и в контексте текущей ситуации в Украине. Возникает вопрос: может ли это событие повлиять на ход военных действий и санкционную политику Запада?

Хотя данный вопрос выходит за рамки сугубо военной аналитики, он представляет интерес для многих. Стоит отметить, что Запад уже задействовал значительный арсенал санкций против России. До этого было убийство Бориса Немцова.

Вполне вероятно, что смерть Навального станет катализатором для новых санкций. Однако, учитывая масштаб уже примененных мер, возникает вопрос: какие еще инструменты влияния на российскую власть остаются в арсенале Запада?

К слову, ожидается принятие 13-го пакета санкций, который, как говорят, будет направлен против обхода Москвой установленных ограничений с помощью третьих стран.

Россия, используя некоторые страны постсоветского пространства, в первую очередь Армению, нарушает санкционный механизм. Это давно требовало решения, ведь в дронах и ракетах, попадающих на территорию Украины, используются высокотехнологичные комплектующие военного назначения из США и Великобритании.

Учитывая отсутствие у Армении высокотехнологичного производства, возникает вопрос о необходимости ей таких комплектующих и технологий. Это служит еще одним подтверждением того, что 13-й пакет санкций будет направлен против третьих стран, через которые проходят санкционные товары.