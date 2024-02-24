ВОЙНА В УКРАИНЕ
3 МИН ЧТЕНИЯ
Символ надежды и возвращения
Елена Курило, чья фотография стала символом российско-украинской войны, вернулась на Родину. После лечения за границей и, несмотря на ухудшение зрения, Курило вернулась в Украину, демонстрируя непоколебимый дух и веру в победу
Символ надежды и возвращения
Елена Курило / Photo: AA
24 февраля 2024 г.

Елена Курило, чье лицо стало символом российско-украинской войны благодаря фотографии, сделанной фотокорреспондентом агентства «Анадолу» (AA) Вольфгангом Шваном, вернулась в Харьков на второй год после начала конфликта. Этот снимок, запечатлевший момент после российской атаки, в котором Курило получила ранения, облетел весь мир, став визуальным подтверждением ужасов войны.

На второй год войны Олена Курило рассказала корреспонденту AA о своей жизни после ранения, войне и поддержке международного сообщества.

Несмотря на серьезное ранение и последующее ухудшение зрения после операций в Польше и Лондоне, она выразила решимость вернуться на Родину и не переставала верить в победу Украины.

«Если бы я не была ранена, я бы никогда не покинула свою страну», - сказала она, отметив, что купила билет домой, как только закончилось лечение.

Комментируя международную помощь, Курило выразила разочарование отсутствием ожидаемой поддержки со стороны США, но подчеркнула солидарность Европы и надежду на победу благодаря международному давлению и поставкам оружия.

Сделанная фотокорреспондентом AA Вольфгангом Шваном в Харькове, фотография Олены Курило стала символом войны и привлекла внимание множества мировых СМИ.

CNN, например, анонсировал начало войны именно этой фотографией, а такие издания, как The Guardian, The Times, The Sun, Independent и Bild, а также международные телеканалы CNN и BBC, широко освещали ее.

Снимок, получивший название «First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022» («Первое лицо войны: сокровенный портрет украинской учительницы, 2022»), был продан на аукционе Heritage Auction в США за 100 тыс. долларов. Все вырученные от продажи картины деньги были переданы в Украинский Красный Крест. В 2023 году фотокорреспондент AA Вольфганг Шван получил первую премию на международном конкурсе Siena International Photo Award за серию «Война в Украине» и удостоился похвальной отметки за фотографию Елены Курило.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us