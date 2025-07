Елена Курило, чье лицо стало символом российско-украинской войны благодаря фотографии, сделанной фотокорреспондентом агентства «Анадолу» (AA) Вольфгангом Шваном, вернулась в Харьков на второй год после начала конфликта. Этот снимок, запечатлевший момент после российской атаки, в котором Курило получила ранения, облетел весь мир, став визуальным подтверждением ужасов войны.

На второй год войны Олена Курило рассказала корреспонденту AA о своей жизни после ранения, войне и поддержке международного сообщества.

Несмотря на серьезное ранение и последующее ухудшение зрения после операций в Польше и Лондоне, она выразила решимость вернуться на Родину и не переставала верить в победу Украины.

«Если бы я не была ранена, я бы никогда не покинула свою страну», - сказала она, отметив, что купила билет домой, как только закончилось лечение.

Комментируя международную помощь, Курило выразила разочарование отсутствием ожидаемой поддержки со стороны США, но подчеркнула солидарность Европы и надежду на победу благодаря международному давлению и поставкам оружия.

Сделанная фотокорреспондентом AA Вольфгангом Шваном в Харькове, фотография Олены Курило стала символом войны и привлекла внимание множества мировых СМИ.

CNN, например, анонсировал начало войны именно этой фотографией, а такие издания, как The Guardian, The Times, The Sun, Independent и Bild, а также международные телеканалы CNN и BBC, широко освещали ее.

Снимок, получивший название «First Face of War: Intimate Portrait of Ukrainian Teacher, 2022» («Первое лицо войны: сокровенный портрет украинской учительницы, 2022»), был продан на аукционе Heritage Auction в США за 100 тыс. долларов. Все вырученные от продажи картины деньги были переданы в Украинский Красный Крест. В 2023 году фотокорреспондент AA Вольфганг Шван получил первую премию на международном конкурсе Siena International Photo Award за серию «Война в Украине» и удостоился похвальной отметки за фотографию Елены Курило.