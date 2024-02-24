«Тело Алексея отдали матери. Спасибо большое всем, кто требовал этого вместе с нами. Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — сообщила Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов поблагодарил всех тех, кто настаивал на том, чтобы тело Алексея Навального было отдано его семье.

«Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто писал и записывал видеообращения. Думаю, Алексей бы сказал, что так было и нужно поступать. Тело Алексея Навального отдали матери», — сказал Жданов.

Ранее, по словам Жданова, следователи предъявили ряд условий Людмиле Навальной, чтобы она могла получить тело своего сына. Они требовали, чтобы родственники и соратники политика сохраняли секретность о его похоронах и не организовывали публичное прощание.

Вечером 23 февраля соратники Навального объявили, что следователь поставил Людмиле Навальной ультиматум, требуя согласия на проведение тайных похорон в течение трех часов. Однако мать Навального отказалась.

Утром 24 февраля Юлия, жена Алексея Навального, выступила с заявлением, в котором потребовала от Владимира Путина отдать тело покойного политика семье.

«Отдайте тело моего мужа. Мы хотим, чтобы его отпели, а потом похоронили по-человечески в земле, как это принято в православии. Отдайте Алексея без каких-либо условий. Вы пытали его живого, а теперь продолжаете пытать его мертвого. Вы издеваетесь над останками умершего. Невозможно уже придумать большей бесовщины. Вы нарушаете всякий закон: и человеческий, и божий», — раскритиковала российские власти вдова Навального.