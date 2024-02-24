В рамках скоростных испытаний мощность двигателя была увеличена до максимального режима Max A/B, что позволило достичь скорости, на 60% превышающей скорость звука. Дальнейшие тесты на скорость будут проведены с другими прототипами HÜRJET.

Поставки HÜRJET ВВС Турции запланированы на 2025 год, с первой партией из 16 самолетов.

Turkish Aerospace Industries (TAI) планирует выпустить 6-7 самолетов в первый год производства, а затем увеличить производство до 2 самолетов в месяц, с 24 самолетами в год.

С длиной 14 метров, высотой 5 метров и размахом крыльев 9,5 метров, HÜRJET может развивать скорость до 1,4 Маха и подниматься на высоту до 45 тысяч футов. Самолет оборудован семью точками для подвески вооружения и способен нести до 3 тонн полезной нагрузки.

HÜRJET предназначен для учебно-тренировочных полетов, воздушного патрулирования и других задач.

Производство деталей для HÜRJET, насчитывающего около 8 тыс. компонентов, началось в январе 2021 года.